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СКФУ: определён принцип эволюции опасного для детей бокавируса

2:08
Наука

Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) совместно с международным коллективом провели исследование механизма эволюции бокавирусов, которые представляют опасность для детей и домашних животных. Полученные результаты могут в будущем способствовать усовершенствованию вакцин и лекарств для борьбы с этим патогеном, а также разработке специального питания для больных. Сведения об исследовании опубликованы в Journal of King Saud University.

СКФУ: определён принцип эволюции опасного для детей бокавируса
Фото: © coronavirus-control.ru

Бокавирус человека (HBoV) является ДНК-вирусом, который обычно сам по себе не является опасным, но часто становится провокатором тяжёлых инфекций дыхательных путей и желудочного тракта. Его подвиды также могут значительно осложнить течение различных заболеваний.

Специалисты сообщили, что HBoV наиболее часто встречается среди детей возрастом от шести месяцев до двух лет. Кроме того, они отмечают, что вирусы этого семейства представляют опасность для домашних животных и могут передаваться от них человеку.

Эксперты исследовали генетический материал более чем 800 штаммов бокавируса и смогли описать химический состав и соотношение разных нуклеотидов в его структуре. Оказалось, что одни и те же кодоны преобладают во всех изученных образцах HBoV1, что свидетельствует о том, что давление отбора играет важную роль в его механизме развития, превалируя над случайными мутациями.

Полученные выводы позволяют не только лучше понять молекулярные механизмы развития этого патогена, но и предоставляют возможность разработки специального питания, которое может облегчить течение болезни. Согласно словам ученых, в СКФУ уже проводятся работы в этом направлении. В будущем данные также помогут более эффективно бороться с HBoV1. На университете ведутся исследования для создания сбалансированного режима питания и особого рациона для лиц, находящихся на поправке после заболевания.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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