Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Нигере произошла попытка государственного переворота
Краснов: надо сажать не только Соколовскую, но и тех, кто пускал её в прямой эфир
Экс-участников «Дома-2» депортировали с острова Бали, заподозрив поддельные авиабилеты
Глава СБУ Малюк признался, что теракт на Крымском мосту в 2022 году был организован его спецслужбой
Певица Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией
Молдавия выходит из соглашений о вооруженных силах в рамках СНГ
Группировка "Отважных" у Сватово — Кременной прорвалась ещё на 3 километра
Признание Ангелины Татарченковой во флирте с Батрутдиновым на шоу "Выжить в Дубае"
В Челябинске задержали жителя за избиение медика

Samsung выпустил новые складные смартфоны

0:41
Наука

Известная южнокорейская корпорация Samsung недавно представила свою новейшую линейку революционных складных смартфонов — Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5.

Samsung выпустил новые складные смартфоны
Фото: https://www.trustedreviews.com/wp-content/uploads/sites/54/2023/07/Galaxy-Z-Fold-4-Flip-4-920x690.jpg

По словам представителей компании, эти флагманские устройства являются самыми тонкими и легкими среди всех гаджетов серии Fold.

Примечательно, что Galaxy Z Fold5 оснащен инновационным пером S Pen Fold, обеспечивающим повышенное удобство использования. Кроме того, гаджет оснащен мощным аккумулятором емкостью 4400 мАч, обеспечивающим длительную и бесперебойную работу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Последние материалы
Многодетная семья из Мурманска, которой Путин пообещал приехать в гости, получила квартиру
Минздрав России: два популярных средства для прерывания беременности теперь только по рецепту
Спорт вне политики: Россия и Белоруссия не получат приглашение на Олимпийские игры в Париже
Эндокринолог перечислила 5 привычек, убивающих мозг
Журналисты SVT назвали главную угрозу для ВСУ в ходе контрнаступления
Атаки ВСУ на Артёмовск являются отвлекающим манёвром: основная цель — Запорожье
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
Минобороны: на Краснолиманском направлении российские военные продвинулись на 2700 метров
Гордон* объяснил, какие условия лидеры западных стран ставят Украине в кулуарах
Чиновник Ингушетии создал схему хищения 2 млрд рублей с помощью Пенсионного фонда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников