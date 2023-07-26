Samsung выпустил новые складные смартфоны

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Известная южнокорейская корпорация Samsung недавно представила свою новейшую линейку революционных складных смартфонов — Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5.

Фото: https://www.trustedreviews.com/wp-content/uploads/sites/54/2023/07/Galaxy-Z-Fold-4-Flip-4-920x690.jpg

По словам представителей компании, эти флагманские устройства являются самыми тонкими и легкими среди всех гаджетов серии Fold.

Примечательно, что Galaxy Z Fold5 оснащен инновационным пером S Pen Fold, обеспечивающим повышенное удобство использования. Кроме того, гаджет оснащен мощным аккумулятором емкостью 4400 мАч, обеспечивающим длительную и бесперебойную работу.

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