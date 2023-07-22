arXiv: Обнаружена экзопланета, похожая на сладкую вату

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Вселенная не перестает удивлять нас своими причудливыми чудесами. Недавно астрономы сделали необычное открытие — экзопланету WASP-193b, расположенную на расстоянии 1 232 световых лет от Земли, которая является одним из самых странных небесных тел, когда-либо наблюдавшихся.

Фото: https://severnymayak.ru/wp-content/uploads/2019/02/kosmicheskie-turistyi-na-lune-1024x576.jpg

WASP-193b

Несмотря на то, что WASP-193b почти на 50% больше Юпитера, она удивительно легка и воздушна, а по плотности напоминает сахарную вату. Для сравнения, плотность этой необычной экзопланеты составляет всего 1% от плотности Земли. Исследование группы было принято к публикации и размещено на сайте arXiv.

Редкая и ценная находка

Встречи с экзопланетами — не редкость, но такие, как WASP-193b, — исключительно редкие жемчужины в огромном космосе. Астроном Халид Баркауи и его международная команда из Льежского университета (Бельгия) считают, что изучение таких необычных планет может дать важнейшие сведения об эволюции планетных систем.

Разгадка эволюции планет

Наблюдение и изучение разнообразных экзопланет во Вселенной дает нам уникальную возможность понять более широкий контекст развития нашей Солнечной системы. Эти далекие газовые гиганты, вращающиеся вокруг своих звезд, служат ценным инструментом для понимания процессов формирования и миграции планет. Кроме того, облучение от родительских звезд приводит к тому, что эти миры со временем претерпевают значительные изменения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путешествие к таинственным Экзопланетам