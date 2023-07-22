JAMA Dermatology: в Германии нашли эффективный способ избавить людей от привычки грызть ногти

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (Германия) проинформировали, что найден эффективный способ отучиться грызть ногти при стрессе. Об этом пишет JAMA Dermatology.

Фото: https://assets.metrolatam.com/

В недавнем исследовании приняли участие 268 человек, страдающих трихотилломанией — состоянием, характеризующимся тенденцией дёргать за волосы, кусать ногти или внутреннюю сторону щёк. Людей научили новой привычке посредством общения и видеоинструкций.

"Вместо того, чтобы навредить себе, их научили осторожно прикасаться к своей коже, например, слегка потирая кончики пальцев, ладонь или тыльную сторону руки", — говорится в исследовании.

Этот метод оказался эффективным для 53% участников в течение шести недель, особенно для тех, кто грыз ногти. Около 80 % участников лечебной группы остались довольны тренингом, а 86 % рекомендовали бы его.

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Как перестать грызть ногти