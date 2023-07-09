Болят ногти на ногах: основные причины и лечение

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Ногти на ногах и область вокруг них могут болеть по множеству причин: от травмы или инфекции до грозных хронических патологий вроде сахарного диабета. Более подробно о причинах и способах лечения рассказывает читателям Pravda.Ru врач, эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

Фото: https://takprosto.cc/

Почему болят ногти на ногах?

Наиболее частая причина боли — травма ногтя, например, при ушибе или длительной ходьбе в неудобной обуви. В таких ситуациях его цвет может измениться (ноготь краснеет, синеет или даже чернеет). Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов под ногтевой пластиной и образования гематомы. Если повреждение сильное, ноготь отслаивается или полностью отпадает. Такие патологии лечит травматолог. После осмотра он подберёт местные препараты для уменьшения боли, заживления тканей и регенерации ногтевой пластины. Также следует обратиться к подологу для аппаратной обработки повреждённого ногтя — это ускорит заживление. Помимо этого, важно заменить обувь на просторную и удобную, желательно ортопедическую.

Ещё одна распространённая причина — грибковые заболевания стоп (онихомикозы). Ногти меняют цвет, утолщаются, становятся рыхлыми, расслаиваются и крошатся, появляется неприятный запах. Окружающая кожа краснеет и зудит. Со временем ноготь может полностью разрушиться и отслоиться. Подхватить грибок достаточно просто в общественных местах с повышенной влажностью в:

бассейне,

сауне,

бане.

Кроме того, риск заразиться выше у пациентов с сахарным диабетом, варикозной болезнью нижних конечностей, сосудистыми и кожными заболеваниями, слабым иммунитетом, а также у тех, кто не уделяет должного внимания гигиене. В зависимости от степени поражения лечение будет разным. Правильную противогрибковую терапию назначит врач-дерматолог.

Иногда края ногтя могут врастать в кожу, что сопровождается

выраженной болью,

локальным воспалением,

нередко нагноением окружающих тканей.

Такая патология в обиходе называется "вросший ноготь". Чтобы предотвратить осложнения, важно своевременно обратиться за специализированной помощью к врачу-хирургу, подологу или ортопеду. Не пытайтесь удалить ноготь самостоятельно или в салоне красоты — есть риск ещё больше повредить палец и занести инфекцию. Если неправильно срезать ногтевую пластину, в дальнейшем она может деформироваться и изменить направление роста, что будет приводить к регулярному врастанию в кожу.

Боль в кончиках пальцев стоп могут испытывать пациенты с осложнениями сахарного диабета — синдромом диабетической стопы. Поражение сосудов и периферических нервов при этом заболевании приводит к нарушению питания тканей нижних конечностей, кожа и ногти становятся хрупкими, легко травмируются, повышается вероятность инфицирования и развития воспалительных процессов. Если своевременно не обратиться к эндокринологу и не скорректировать уровень сахара в крови, прогрессирование сахарного диабета угрожает отмиранием тканей и ампутацией части пальца или стопы.

Часто люди недооценивают проблемы с ногтями и медлят с обращением за медицинской помощью, в то время как поражение ногтей может говорить о различных опасных заболеваниях. При появлении болевых ощущений в пальцах стоп, в том числе в области ногтей, изменении их структуры и цвета, покраснении и зуде окружающей кожи следует обязательно проконсультироваться у врача.

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