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Science Daily: От рака печени может спасти Омега-3

1:59
Наука

Неалкогольная жировая болезнь печени стала широко распространенным заболеванием, представляющим значительную опасность как предвестник цирроза печени и рака. Однако исследователи обнаружили, что омега-3 могут играть решающую роль как в профилактике, так и в лечении этого заболевания.

Science Daily: От рака печени может спасти Омега-3
Фото: pixabay.com

Распространенность неалкогольной жировой болезни печени

Как сообщает Science Daily, миллионы людей во всем мире страдают от неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание может возникать под влиянием различных факторов, но одним из основных является чрезмерное употребление жирной пищи.

Опасность болезни заключается в ее медленном и постепенном прогрессировании, зачастую практически без заметных симптомов. Однако если не лечить заболевание, оно может перейти в цирроз или рак печени.

Роль омега-3 в здоровье печени

Жирные кислоты омега-3 стали объектом многочисленных исследований благодаря своим замечательным полезным свойствам. Одним из наиболее значимых их преимуществ является положительное влияние на здоровье печени. Омега-3 способствуют уменьшению воспаления, поддерживают функцию печени, а теперь, как показывают исследования, защищают от развития вышеуказанной болезни.

Как омега-3 и LPC защищают печень

Сочетание омега-3 и LPC действует как мощный щит для печени. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, что позволяет снизить нагрузку на печень и предотвратить ее повреждение, вызванное избыточным накоплением жира.

LPC, транспортируемый белком Mfsd2a, повышает устойчивость печени к вредным жирам. Вместе омега-3 и LPC создают защитную систему, которая предохраняет печень от развития болезней.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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