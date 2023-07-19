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Scientific Reports: Найдено доказательство охоты млекопитающих на динозавров

1:25
Наука

Летописи палеонтологии не перестают удивлять своими захватывающими историями о древней жизни. Недавно было сделано революционное открытие, рисующее захватывающую картину доисторической борьбы. Окаменелости динозавра и небольшого млекопитающего, сцепившихся в смертельной схватке, позволили получить глубокое представление о динамических взаимоотношениях древних рептилий и млекопитающих.

Scientific Reports: Найдено доказательство охоты млекопитающих на динозавров
Фото: assets.newatlas. com/dims4/default/f79a970/2147483647/strip/true/crop/4000x3150+0+0/resize/800x630!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnewatlas-brightspot.s3.amazonaws.com%2F0f%2F94%2F9bf790714eddb264805ef3a057f0%2Fmammal-dino-fight-3.png

Взгляд в прошлое

Эта находка происходит из формации Исянь в Китае и имеет внушительный возраст — около 125 млн лет. Она представляет собой динозавра Psittacosaurus, сравнимого по размерам с лабрадором, сцепившегося в поединке с млекопитающим Repenomamus, размером с барсука.

Застывшие во времени

Учитывая сложное переплетение их позиций и отсутствие других следов укусов на костях динозавра, становится очевидным, что они не случайно оказались вместе после гибели. Репеномамус также не питался останками павшего динозавра. Напротив, эта удивительная окаменелость указывает на то, что пара была мгновенно заморожена в ходе этого необычного действия, предположительно в середине битвы, и осталась погребенной на долгие века, возможно, под вулканическим оползнем. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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