Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Магуайр лишён капитанской повязки "Манчестер Юнайтед"
В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры
British Heart Foundation проверила сыр на полезность для организма
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, что имел в виду Залужный, говоря о применении кассетных боеприпасов
Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ
Лепс дал слово и дальше выплачивать премии российским бойцам за подбитые танки Leopard
Как вырастить вкусную смородину, несмотря на изменение климата
Экс-разведчик ВС США Риттер прокомментировал заявления западных экспертов о желании России напасть на Польшу
Скотт Риттер: зарубежные командировки Лаврова похожи на турне рок-звезды

Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией

1:59
Наука

Кетамин, который часто ассоциируется с рекреационным использованием или анестезией, в настоящее время демонстрирует многообещающий потенциал в лечении депрессии, устойчивой к терапии. Недавние исследования, проведенные в Австралии, выявили положительные результаты для людей, страдающих от этого изнурительного состояния, при применении инъекций кетамина.

Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией
Фото: pixabay.com

Кетамин для лечения резистентной депрессии

В настоящее время кетамин назначается в строгих условиях и под тщательным наблюдением в более низких дозах, чем те, которые используются в качестве анестетика, для лечения депрессий, не поддающихся лечению. Однако из-за возможности злоупотребления им некоторые медицинские работники с сомнением относятся к его применению.

Помимо депрессии, кетамин используется и для лечения других психических расстройств, в том числе посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Основные результаты нового исследования

В недавнем исследовании, проведенном в нескольких центрах Австралии и Новой Зеландии, сравнивалась эффективность инъекций кетамина и другого препарата при лечении лиц с резистентной к терапии депрессией.

Через четыре недели результаты показали значительную разницу между двумя группами. В группе кетамина ремиссия составила 19,6%, а в группе мидазолама — только 2%. При оценке результатов по снижению вдвое балла депрессии разница была еще более выраженной: 29% в группе кетамина против 4% в группе мидазолама.

Однако следует отметить, что через четыре недели после окончания лечения устойчивое улучшение симптомов в группе кетамина было ограничено. Это говорит о том, что для достижения оптимальных результатов может потребоваться более длительное лечение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

😫 Истинные симптомы депрессии и действенные пути лечения. Депрессия симптомы и лечение. 12+
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
ТАСС: российский гранатомётчик выдал себя за солдата ВСУ и пленил трёх бойцов под Кременной
Хитрый план: российский боец выдал себя за солдата ВСУ и взял в плен солдат противника
Леонид Агутин оконфузился за границей
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Последние материалы
Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ
Лепс дал слово и дальше выплачивать премии российским бойцам за подбитые танки Leopard
Как вырастить вкусную смородину, несмотря на изменение климата
Экс-разведчик ВС США Риттер прокомментировал заявления западных экспертов о желании России напасть на Польшу
Скотт Риттер: зарубежные командировки Лаврова похожи на турне рок-звезды
Подписчики увидели в публикации Нагиева дерзкий намёк: "Зачем нарываетесь?"
Учёные открыли секрет успеха на первом свидании
Врачи из РФ назвали лекарство, которое помогает при боли в сердце и стоит недорого
В США разработали трикоптер, способный работать в любых условиях
Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников