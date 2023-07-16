Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Кетамин, который часто ассоциируется с рекреационным использованием или анестезией, в настоящее время демонстрирует многообещающий потенциал в лечении депрессии, устойчивой к терапии. Недавние исследования, проведенные в Австралии, выявили положительные результаты для людей, страдающих от этого изнурительного состояния, при применении инъекций кетамина.

Фото: pixabay.com

Кетамин для лечения резистентной депрессии

В настоящее время кетамин назначается в строгих условиях и под тщательным наблюдением в более низких дозах, чем те, которые используются в качестве анестетика, для лечения депрессий, не поддающихся лечению. Однако из-за возможности злоупотребления им некоторые медицинские работники с сомнением относятся к его применению.

Помимо депрессии, кетамин используется и для лечения других психических расстройств, в том числе посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Основные результаты нового исследования

В недавнем исследовании, проведенном в нескольких центрах Австралии и Новой Зеландии, сравнивалась эффективность инъекций кетамина и другого препарата при лечении лиц с резистентной к терапии депрессией.

Через четыре недели результаты показали значительную разницу между двумя группами. В группе кетамина ремиссия составила 19,6%, а в группе мидазолама — только 2%. При оценке результатов по снижению вдвое балла депрессии разница была еще более выраженной: 29% в группе кетамина против 4% в группе мидазолама.

Однако следует отметить, что через четыре недели после окончания лечения устойчивое улучшение симптомов в группе кетамина было ограничено. Это говорит о том, что для достижения оптимальных результатов может потребоваться более длительное лечение.

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