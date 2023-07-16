Учёные открыли секрет успеха на первом свидании

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В сфере знакомств назначение второго свидания часто является важнейшим этапом. Недавнее исследование, проведенное психологами из Университета Флориды, опубликованное в журнале Sexuality & Culture, пролило свет на действия и модели поведения, которые могут значительно повысить ваши шансы на второе свидание.

Фото: pixabay. com

Важность хороших манер для мужчин

Исследователи обнаружили, что для мужчин хорошие манеры особенно важны для того, чтобы произвести положительное впечатление. Вежливость и учтивость значительно повышают вероятность того, что женщина захочет встретиться с ним снова.

Ключ для женщин

С другой стороны, для женщин проявление интереса к собеседнику имеет первостепенное значение. Активное участие, искренняя улыбка, поддержание зрительного контакта — эффективные способы демонстрации женщинами своего энтузиазма. Такое поведение значительно повышает вероятность назначения второго свидания.

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