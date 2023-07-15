3000-летнее керамическое изделие найдено в перуанском храме

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно археологи Перу сделали захватывающее открытие, проливающее свет на ранний период существования цивилизации Чавин. В южной части храмового комплекса, возраст которого составляет 3000 лет, в запечатанном коридоре, ранее закрытом из-за нестабильности конструкции, были обнаружены артефакты, которые позволяют сделать ценные выводы.

Фото: pixabay.com

Открытие прохода кондора

Во время недавних раскопок специалисты обнаружили великолепное керамическое изделие весом около 17 кг. Это произведение искусства украшено головой и крыльями кондора, искусно выполненными мастерами того времени. Эта потрясающая находка позволила исследователям прозвать коридор "проходом кондора".

Значение кондора

Кондор, почитаемое существо в древних культурах Анд, имел большое символическое значение. Он олицетворял силу, здоровье и божественную связь, поскольку ассоциировался с божеством Солнца и считался владыкой небесного царства. Присутствие изображения кондора на керамическом изделии говорит о его значимости в религиозной и культурной практике народа чавин.

Путешествие во времени

Чтобы добраться до давно запечатанного коридора, археологи использовали передовые технологии: роботов, оснащенных камерами. Такой подход позволил им ориентироваться в завалах, накопившихся после разрушительного наводнения 1945 года. Благодаря использованию этих роботов удалось свести к минимуму риск повреждения или обрушения древнего сооружения, что обеспечило сохранность этого замечательного археологического объекта.

Раскрывая прошлое

Ведущий археолог и уважаемый профессор антропологии Стэнфордского университета Джон Рик выразил свое волнение по поводу последних находок. Он охарактеризовал артефакты как застывшие во времени, позволяющие заглянуть в верования и практику цивилизации Чавин. Профессор Рик считает, что вновь обнаруженный проход и его сокровища, несомненно, внесут вклад в наше понимание этой древней культуры.

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