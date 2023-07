Новый препарат для лечения болезни Альцгеймера Leqembi, разработанный совместными усилиями японской компании Eisai и американской компании Biogen, получил полное одобрение американского регулятора лекарственных средств.

Хотя клиническое исследование Leqembi продемонстрировало положительные результаты, оно также привлекло внимание к потенциальным побочным эффектам, включая кровоизлияния и отек мозга. Однако всесторонняя оценка препарата Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) подтвердила, что его преимущества перевешивают связанные с ним риски, закрепив его статус безопасного и эффективного средства для лечения людей с болезнью Альцгеймера.

Первоначально препарат Leqembi получил "ускоренное одобрение" от Управления по контролю за продуктами и лекарствами, что ограничило его применение в рамках государственной программы Medicare, предназначенной для лиц в возрасте 65 лет и старше. Однако после дополнительного изучения и анализа недавнее решение дает программе Medicare возможность покрыть значительную часть стоимости лечения. Ранее стоимость лечения составляла 26 500 долларов США в год, и доступность этого покрытия облегчает финансовое бремя пациентов и их семей.

Несмотря на покрытие Medicare, важно отметить, что лица, включенные в программу, все равно будут нести ответственность за 20 процентов стоимости лечения, что может составлять тысячи долларов.

Препарат Leqembi, также известный как леканемаб, представляет собой антитело, вводимое в мозг с интервалом в две недели. Основной механизм его действия заключается в снижении уровня амилоида бета, белка, который образует бляшки и приводит к гибели клеток мозга, в конечном итоге вызывая его уменьшение. Нацеливаясь на эту первопричину и устраняя ее, Leqembi представляет собой потенциальный прорыв в области лечения болезни Альцгеймера.

