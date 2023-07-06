Проблемы с зубами приводят к уменьшению мозга

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе последних исследований была обнаружена четкая взаимосвязь между состоянием зубов и десен и здоровьем мозга. Это новаторское исследование, о котором сообщает Medical Xpress, было посвящено здоровью пациентов, средний возраст которых составлял 67 лет. В исследовании приняли участие 172 человека, у которых в начале эксперимента не было признаков ухудшения памяти или других когнитивных нарушений.

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Раскрытие результатов

Проведя обширные наблюдения, команда ученых сделала интригующее открытие. Они обнаружили, что изменение количества зубов и развитие заболеваний десен у участников эксперимента сопровождалось заметными изменениями в левом гиппокампе мозга.

У людей, страдающих легкой формой заболевания десен, уменьшение объема мозга в левом гиппокампе оставалось относительно незначительным. Однако у людей с более тяжелой формой заболевания десен и большим количеством выпавших зубов в той же области наблюдалось более существенное уменьшение объема мозга.

Тревожная статистика

По подсчетам экспертов, даже незначительное отклонение от нормального состояния десен, приводящее к потере одного зуба, вызывает уменьшение объема мозга, эквивалентное почти одному году старения. В случаях тяжелого заболевания десен, приводящего к потере зубов, объем мозга уменьшался сопоставимо со старением на 1,3 года.

Одновременно с этими физиологическими процессами наблюдалось снижение когнитивных способностей. Это связано с тем, что размер гиппокампа влияет на качество памяти и связан с риском развития болезни Альцгеймера.

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