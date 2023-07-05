Летающие автомобили, которые ранее были предметом научной фантастики, становятся все ближе к реальности. Компания Alef Aeronautics недавно получила специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Этот сертификат, известный как "Специальный сертификат летной годности", был выдан их летающему автомобилю, получившему название Model A, в рамках подготовки к началу испытаний. Это решение имеет огромное значение, так как ни одно транспортное средство подобного типа до сих пор не получало подобного разрешения в Соединенных Штатах. После тщательной оценки возможностей и безопасности модели Model A, FAA пришло к выводу, что автомобиль пригоден для полетов. Однако были установлены определенные ограничения в отношении мест, где и почему он может использоваться. Важно отметить, что выданное разрешение все еще ограничено рамками эксперимента.
Летающий автомобиль Model A представляет собой беспрецедентную конвергенцию между автомобилем и авиацией, создавая двухместное транспортное средство с полностью электрическим двигателем. Одной из отличительных черт этого автомобиля является его способность органично вписываться в дорожную инфраструктуру. Model A оснащен четырьмя колесами, что позволяет ему идеально интегрироваться в городской ландшафт, используя обычные дороги и парковки. При необходимости водитель может легко переключиться с наземного режима на воздушный, обеспечивая плавный переход между двумя режимами передвижения. Согласно заявлениям компании, для легального использования автомобиля достаточно обычной лицензии профессионального пилота.
Model A позиционируется как автомобиль высшего класса, и его цена составляет 300 000 долларов(~26 862 000 рублей). Эти технологические инновации и обещание революционной мобильности, очевидно, имеют свою цену. Несмотря на высокую стоимость, Model A уже вызвал большой интерес со стороны любителей передовых технологий и мобильности. С момента открытия предварительных продаж в октябре 2022 года было забронировано более 440 заказов. Первые клиенты начнут получать автомобили в 2025 году. В то время как Model A готовится к запуску в серийное производство, у Alef Aeronautics также есть другие амбиции. Компания планирует разработать автомобиль-седан Model Z с более доступной стартовой ценой в 35 000 долларов США, с надеждой сделать эту технологию доступной для более широкой аудитории.
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