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Презентация первого летающего автомобиля

3:01
Наука

Летающие автомобили, которые ранее были предметом научной фантастики, становятся все ближе к реальности. Компания Alef Aeronautics недавно получила специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Презентация первого летающего автомобиля
Фото: images.flyingmag. com/flyingma/wp-content/uploads/2023/06/28144756/Alef-in-Transition-Flight.jpg

Этот сертификат, известный как "Специальный сертификат летной годности", был выдан их летающему автомобилю, получившему название Model A, в рамках подготовки к началу испытаний. Это решение имеет огромное значение, так как ни одно транспортное средство подобного типа до сих пор не получало подобного разрешения в Соединенных Штатах. После тщательной оценки возможностей и безопасности модели Model A, FAA пришло к выводу, что автомобиль пригоден для полетов. Однако были установлены определенные ограничения в отношении мест, где и почему он может использоваться. Важно отметить, что выданное разрешение все еще ограничено рамками эксперимента.

Уникальные характеристики модели Model A

Летающий автомобиль Model A представляет собой беспрецедентную конвергенцию между автомобилем и авиацией, создавая двухместное транспортное средство с полностью электрическим двигателем. Одной из отличительных черт этого автомобиля является его способность органично вписываться в дорожную инфраструктуру. Model A оснащен четырьмя колесами, что позволяет ему идеально интегрироваться в городской ландшафт, используя обычные дороги и парковки. При необходимости водитель может легко переключиться с наземного режима на воздушный, обеспечивая плавный переход между двумя режимами передвижения. Согласно заявлениям компании, для легального использования автомобиля достаточно обычной лицензии профессионального пилота.

Цена и ожидания от Model A

Model A позиционируется как автомобиль высшего класса, и его цена составляет 300 000 долларов(~26 862 000 рублей). Эти технологические инновации и обещание революционной мобильности, очевидно, имеют свою цену. Несмотря на высокую стоимость, Model A уже вызвал большой интерес со стороны любителей передовых технологий и мобильности. С момента открытия предварительных продаж в октябре 2022 года было забронировано более 440 заказов. Первые клиенты начнут получать автомобили в 2025 году. В то время как Model A готовится к запуску в серийное производство, у Alef Aeronautics также есть другие амбиции. Компания планирует разработать автомобиль-седан Model Z с более доступной стартовой ценой в 35 000 долларов США, с надеждой сделать эту технологию доступной для более широкой аудитории.

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$300,000 Flying Car Gets Special Certification From FAA - Alef Model A
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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