Учёный Нифантьев: Россия обогнала глобальную "Биг фарму" в диагностике и вакцинах

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования российских учёных и продукция отечественных фармацевтических компаний во многих областях опережают мировые концерны "Биг фармы", заявил член-корреспондент РАН, специалист в области биоорганической химии Николай Нифантьев.

По словам учёного, в России было проанализировано несколько самых популярных в мире диагностических наборов для грибковых заболеваний и оказалось, что российские аналоги качественно превосходят их по своим возможностям.

"Поэтому неудивительно, что наш диагностический набор сейчас проходит испытания в семи странах мира, включая европейские и азиатские страны", — отметил он в интервью изданию argumenti.ru.

Также Нифантьев рассказал, что пока во всём мире производятся вакцины первого и второго поколений, в РФ вовсю идёт переход к препаратам третьей генерации. Новинка стимулирует необходимый иммунный ответ организма, но у неё полностью отсутствуют ненужные побочные эффекты, которые могут перегружать иммунную систему человека.

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