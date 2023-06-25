Российские учёные изобрели новый метод вакцинации

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Отечественные специалисты разработали революционную методику вакцинации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Этот инновационный подход изменяет традиционные методы введения вакцин, устраняя необходимость в инъекциях.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Новый метод

Основной целью специалистов было повышение гигиеничности и безопасности вакцинации за счет отказа от использования игл. Для достижения этой цели они изучили альтернативный путь доставки вакцины, нацелившись на резервуар волосяного фолликула, что позволило вакцине достичь более глубоких слоев дермы, где обитают иммунные клетки. Для облегчения этого процесса они использовали частицы карбоната кальция.

Преимущества

Этот метод трансдермальной иммунизации обеспечивает комплексную защиту от целого ряда инфекционных заболеваний, включая сезонные ОРВИ, грипп, COVID-19 и гепатит. Используя этот новаторский подход, люди могут защитить себя от этих болезней без неудобств и инвазивности традиционных методов вакцинации.

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Вакцинация - механизм действия, типы вакцин, адъюванты, противопоказания