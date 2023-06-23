Финская исследовательница открыла новый тип атомного ядра

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Доктор Хенна Кокконен, молодой финский исследователь и уважаемый доктор наук, недавно совершила беспрецедентный подвиг в ходе своего эксперимента. Она успешно синтезировала ранее неизвестную форму атомного ядра, а именно 190-й изотоп астатина.

Открытие самого легкого изотопа астатина

Доктор Хенна Кокконен, профессор кафедры физики Университета Ювяскюля, проводила свои новаторские исследования в ускорительной лаборатории университета. В центре ее замечательного исследования был неуловимый элемент астатин, известный своей нехваткой и быстрым распадом. На самом деле, общее количество астатина, обнаруженного в земной коре, составляет не более одной столовой ложки.

Слияние и открытие

Революционное открытие нового изотопа, известного как астатин-190, произошло в результате слияния пучка частиц 84 Sr с атомами серебряной мишени. Этот процесс слияния происходил в пределах сепаратора с обратным временем (RITU), где сложные детекторы сыграли решающую роль в определении результата. Последующий анализ показал, что вновь образованное ядро в результате альфа-распада дает более стабильные изотопы.

Значение новых ядерных исследований

Значение исследования новых атомных ядер невозможно переоценить, поскольку оно способствует более глубокому пониманию фундаментальной структуры материи и определению ее границ. Работа доктора Хенны Кокконен не только пополняет массив научных знаний, но и служит ступенькой для дальнейших прорывов в области ядерной физики.

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Строение атомного ядра. Ядерные силы