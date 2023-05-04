Российский учёный Андрей Масалович прокомментировал заявления "крёстного отца искусственного интеллекта" Джеффри Хинтона, который обеспокоился быстрым развитием технологии.
"Нейронные сети, искусственный интеллект в нынешнем виде уже можно использовать как оружие. Это надо ограничивать", — подчеркнул IT-эксперт, слова которого приводит Телеканал "360"
Собеседник журналистов предрёк введение ограничений на применение ИИ в ряде сфер. Однако пока политики не формируют чёткие законы, отметил учёный. Он напомнил, что несколько недель назад "Большая семёрка" озвучила правила использования этой технологии.
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