Нейросети лишат работы журналистов, маркетологов и программистов в ближайшее время

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже в ближайшее время значительное количество специалистов могут потерять работу из-за развития системы искусственного интеллекта. В частности, речь идёт о технологии нейросетей.

Бухгалтеры, журналисты, копирайтеры, маркетологи, юристы и программисты могут потерять работу из-за внедрения нейросетей уже в самом ближайшем будущем. Почти половина опрошенных исследовательским центром Зарплата.ру руководителей российских компаний и начальников отделов организаций согласны с таким предположением. Подсчёт вёлся по заказу РИА Новости.

"Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, — говорится в итоговом отчете. — Уверены, что так и будет, 18% опрошенных, а практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 24% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 9% респондентов относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить сотрудников, а 2% затруднились ответить".

Нейросеть способна заменить массу специалистов, как полагает участники опроса. Руководители готовы доверять ей переводы и техническую поддержку, генерацию текста и создания дизайна, написание программного кода и даже задачи, связанные с обучением людей. Впрочем, пока однозначной уверенности в этом нет. К примеру, в способности нейросетей полностью заменять людей в образовательных процессах уверены только 8%, в продажах — 6%, в промышленности и медицине — 5%, а вот в переводах — 51%.

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