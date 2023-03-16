Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Садальский считает, что санкции Запада пошли России на пользу: "Несколько лет перетопчемся"
Спикер ВВСУ Игнат заявил о невозможности ПВО Украины сбивать "Кинжалы" и "Искандеры" ВС РФ
Путин сообщил, что людям на Западе предлагают заменить салаты репой
Генерал Липовой: России необходимо поднять дрон США со дна Чёрного моря из-за ценного контейнера
Блогерша из Тюмени согласилась сделать на своём теле рекламную татуировку за 120 тысяч рублей
МК: Матвийчук проинформировал о страхе в войсках ВСУ по поводу котлов ВС РФ
Марочко: в ближайшие две недели наступления ВСУ не будет, так как техника увязает в грязи
Пластический хирург Черепанин: после липосакции возможен повторный набор веса
Sky News: Великобритания деньгами защитит Молдавию и Грузию от российского влияния

Нарушителей на самокатах в Москве скоро будут выявлять с помощью нейросетей

1:26
Общество

Нейросети в Москве будут фиксировать нарушения со стороны тысяч любителей езды на самокатах. Испытания системы уже начались.

Нарушителей на самокатах в Москве скоро будут выявлять с помощью нейросетей

В России начали действовать более жёсткие правила пользования электрическими самокатами, которые должны сделать передвижение на них безопасными для самих водителей, а также для других участников дорожного движения. Известно, что на самокатчиков часто жалуются автолюбители и пешеходы. Как стало известно, ловить нарушителей режима будут с помощью нейросетей. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

"С УВД мы уже заранее прорабатывали вопрос, в том числе подключение нейросети, которую использует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) для выявления указанных фактов", — поведал он во время круглого стола "Использование элекстросамокатов в связи с изменением правил дорожного движения. Развитие инфраструктуры".

Быков добавил, что в Москве уже проходят тестовые испытания данных систем на основных улицах, где установлен повышенный скоростной режим. При этом начальник столичной ГАИ согласен с тем, что для любителей самокатов необходимо создать инфраструктуру, которая поможет передвигаться по улицам. Ведь основная их масса — это добропорядочные граждане, которые едут без нарушений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Шукшина считает, что деятельность власти заставляет молодёжь бежать за границу со словами: "За мир!"
Мирошник: войска ВС РФ готовятся к филигранной работе по зачистке завода в Артёмовске
МК: генерал Ретунский оценил видео встречи Су-27 и дрона MQ-9 от Пентагона
В Европе Галкин и Смольянинов зарабатывают на беженцах из Украины и России
Ездить, как в 2154 году: каково это — управлять космическим джойстиком дикого концепт-кара Mercedes Avatar
Far Cry 5 получит "очень востребованную" функцию на консолях текущего поколения в свой 5-й день рождения
Дандыкин: у США не получится достать обломки дрона MQ-9 из Чёрного моря
Российский летчик об уничтоженном дроне США: "Сами нарвались"
В США указали Зеленскому на ошибку в ситуации с Артёмовском
Перенджиев: заявления Киева о подготовке наступления могут быть элементом информационной игры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников