Нарушителей на самокатах в Москве скоро будут выявлять с помощью нейросетей

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Нейросети в Москве будут фиксировать нарушения со стороны тысяч любителей езды на самокатах. Испытания системы уже начались.

В России начали действовать более жёсткие правила пользования электрическими самокатами, которые должны сделать передвижение на них безопасными для самих водителей, а также для других участников дорожного движения. Известно, что на самокатчиков часто жалуются автолюбители и пешеходы. Как стало известно, ловить нарушителей режима будут с помощью нейросетей. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

"С УВД мы уже заранее прорабатывали вопрос, в том числе подключение нейросети, которую использует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) для выявления указанных фактов", — поведал он во время круглого стола "Использование элекстросамокатов в связи с изменением правил дорожного движения. Развитие инфраструктуры".

Быков добавил, что в Москве уже проходят тестовые испытания данных систем на основных улицах, где установлен повышенный скоростной режим. При этом начальник столичной ГАИ согласен с тем, что для любителей самокатов необходимо создать инфраструктуру, которая поможет передвигаться по улицам. Ведь основная их масса — это добропорядочные граждане, которые едут без нарушений.

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