Несовершеннолетние дети не должны управлять электросамокатами, способными разгоняться быстрее 20 километров в час, уверен российский парламентарий Сергей Бурлаков.
По словам депутата, родители должны нести ответственность, если их ребёнок попадёт в ДТП. Только таким образом, считает Бурлаков, можно справиться с ростом числа аварий с участием несовершеннолетних.
Также должна быть разработана специальная программа, где детей обучат правилам дорожного движения, заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
"Систематически такие уроки нужно организовывать совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД", — добавил он
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.