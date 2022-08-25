Депутат Госдумы Бурлаков: нужно ограничить скорость электросамокатов для детей

Несовершеннолетние дети не должны управлять электросамокатами, способными разгоняться быстрее 20 километров в час, уверен российский парламентарий Сергей Бурлаков.

По словам депутата, родители должны нести ответственность, если их ребёнок попадёт в ДТП. Только таким образом, считает Бурлаков, можно справиться с ростом числа аварий с участием несовершеннолетних.

Также должна быть разработана специальная программа, где детей обучат правилам дорожного движения, заявил парламентарий в интервью РИА Новости.

"Систематически такие уроки нужно организовывать совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД", — добавил он