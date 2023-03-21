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Сейсмолог: создание системы предупреждения о землетрясениях в определённую дату — дело далёкой перспективы

2:10
Наука

Заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян в разговоре с Pravda.Ru рассказал о том, стоит ли россиянам опасаться возможности сильных землетрясений, и можно ли вообще предсказать, где и когда они произойдут.

Сейсмолог: создание системы предупреждения о землетрясениях в определённую дату — дело далёкой перспективы

Учёный рассказал, что в земной коре существуют так называемые земные приливы. Они похожи на приливы, которые есть в океанах, в морях, и определяется волнами, соотношением положения Земли, Луны, Солнца. Точно такие же приливы существуют и в земной коре, которая деформируется. Величина этой деформации определяется в первую очередь, конечно, положением Луны и Земли. 

Татевосян отметил, что в России есть сейсмически гораздо более активные зоны, чем находящиеся не так далеко от Турции Крым, Сочи, Краснодарский край.

"Это в первую очередь Курильская дуга, Камчатка, район Байкала, какие-то участки на Алтае. Поэтому если говорить о стране, в целом, отвлекаясь от турецкого землетрясения, то в России есть очень действительно высоко активные регионы", — подчеркнул Татевосян.

Эксперт считает, что создание системы, которая способна будет предупреждать людей о том, что землетрясение произойдет в определённую дату — это дело очень далёкой перспективы.

Сейсмолог отметил, что, во-первых, пока ещё не разработано количественной модели подготовки землетрясений, такой, чтобы можно было какие-то параметры подставлять в результате наблюдений, и ответ бы выдавался в терминах "день, час, минута и место".

"Второе, это то, что попытки использовать какие-то статистические закономерности для того, чтобы какие-то прогнозные оценки делать, тоже не работают, потому что все эти признаки, которые иногда наблюдаются перед сильным землетрясением, могут проявляться, могут и не проявляться. Поэтому использовать их как инструмент надежного прогноза тоже не является на данный момент возможным", — заключил учёный.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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