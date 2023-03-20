Сейсмологи усомнились, что мегаземлетрясение в 2023 году затронет Приморский край

1:22 Your browser does not support the audio element. Эврика

Российские сейсмологи сомневаются в том, что Приморский край в 2023 году столкнётся с мегаземлетрясением, передаёт zr.media.

По словам главы сейсмической станции "Владивосток" Сергея Наумова, Приморье расположено достаточно далеко от мест соприкосновения тектонических плит. Для этого региона характерны лишь слабые подземные толчки, указал специалист.

Как подчеркнул ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала ДВО РАН Алексей Коновалов, сильные землетрясения повторяются примерно один раз в тысячу лет на определённом разломе, однако учёные не могут с точностью предсказать, где именно их следует ожидать. Он призвал учитывать "долю случайности" при составлении тех или иных прогнозов.

Последние подземные толчки в Приморском крае наблюдались в начале февраля 2023 года. Так, в озере Ханка произошли два землетрясения магнитудой 4,1.

Ранее сейсмолог Франк Хугербитс, предупреждавший о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, заявил о грядущем "мегаземлетрясении", которое затронет Россию, Японию, Португалию, Грецию, Пакистан, США и некоторые другие государства.