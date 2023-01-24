Российские ученые нашли гены, отвечающие за восстановление мышц

Задействованные в регенерации мышц гены определили сотрудники Национального научного центра морской биологии Российской Академии наук.

Исследователи поставили эксперимент на "морских огурцах" (голотуриях), которые могут восстанавливаться даже после разрезания пополам, сообщает Газета.Ru.

Ученые наблюдали за активностью генов в неповрежденном морском огурце, а затем после повреждения. В результате сравнения выяснилось, что некоторые гены усиливают активность во время регенерации. Предполагается, что эти гены участвуют в восстановлении мышц, сообщили в лаборатории.

Специалисты считают, что изучение молекулярных механизмов регенерации поможет создать способы активации регенерации мышц у человека.

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