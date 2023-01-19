Мастер спорта: любые занятия нужно начинать с разминки

Любые занятия спортом важно начинать с разминки, цель которой качественно разогреть мышцы и суставы перед основной частью тренировки. Об этом рассказала мастер спорта по спортивной гимнастике Анастасия Богданова в интервью "СЭ".

Тренер объяснила, что разминка усиливает кровообращение в организме, поднимает температуру тела и передачу нервных импульсов к мышцам, улучшает эластичность связок.

Организм так готовится к дальнейшему безопасному выполнению динамичных, амплитудных и резких движений в основной части тренировки, снижая риск получения травм, добавила специалист.

Эксперт посоветовала уделить разминке 15-20 минут. Включать в неё нужно простые упражнения, а динамичную нагрузку чередовать со статичной.

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