Починить "Союз" на орбите невозможно, а приборы не выдержат расстыковки с МКС

Отремонтировать систему охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22" космонавты не смогут, но и вернуть корабль на Землю тоже не представляется возможным, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Неделю назад стало известно, что внешние детали контура охлаждения корабли получили повреждения, вследствие чего радиатор приборно-агрегатного отсека потерял 44 литра хладагента, который вытек в открытый космос.

"Отремонтировать подобное повреждение в условиях МКС невозможно", — заверил журналистов собеседник.

По его словам, даже если доставить на орбиту необходимые материалы, у космонавтов попросту нет нужного оборудования, чтобы заполнить систему и проверить её герметичность.

Эксперт также отметил, что предпринятые "Роскосмосом" меры по стабилизации температуры в корабле носят временный характер. Как только "Союз" отстыкуется от МКС, нагрев возобновится и приборы могут выйти из строя.

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