NASA: из Союза МС-22 "бьёт снег", выход в космос отменён

В связи с нештатной ситуацией ("дыркой, из которой бьет снег") в российском "Союзе MC-22" экстренно отменен выход экипажа МКС в открытый космос. Об этом сообщает NASA.

В связи со "значительной утечкой неизвестного вещества" из космического корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС через модуль "Рассвет", выход в открытый космос отменен, участники миссии и ЦУП оценивают утечку на "Союзе", пишут специалисты агентства.

"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", — подтвердил "Роскосмос".

Во время подготовки к запланированному на этот вечер выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина наземные команды заметили значительную утечку неизвестного вещества из кормовой части космического корабля "Союз МС-22", сообщает агентство.

"На "Союзе" разрыв внешней системы терморегулирования. В космос летят брызги "шампанского", — пишут авторы отслеживающего полеты проекта "Закрытый космос".

"Брызги жидкости, которые были видны в прямом эфире НАСА в виде потока похожих на снежинки частиц, описаны комментатором НАСА как "утечка охлаждающей жидкости", — пишет Reuters со ссылкой на космическое агентство.

Специалисты добавляют, что наземные команды в Москве (имеется в виду ЦУП) "оценивают характер жидкости и потенциальное воздействие на целостность космического корабля".

"Ни одному из семи членов нынешнего экипажа МКС — а это три российских космонавта, три астронавта США и один японский астронавт — никакая опасность не угрожает", — заверили эксперты.

Отметим, что в 2018 году на МКС произошло ЧП: экипаж выявил утечку воздуха и оказалось, что "летающий с МКС "Союз" задрелён свёрлами насквозь".

Как уже сообщала Pravda.Ru, вероятнее всего, это было диверсией неумелого члена экипажа для объявления эвакуации на Землю, так как американский астронавт заболел на орбите.

Добавим, что "Союз МС-22" доставил Прокопьева, Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио в космос с Байконура еще 21 сентября.

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