Вопрос, откуда на Земле завелась жизнь давно будоражит умы человечества.
А вероятность того, что жизнь была привнесена откуда-то из космоса достаточно велика. Правда, это выглядело это чуть иначе, уверен отвечает академик РАН, бывший директор Палеонтологического института, специалист в области биологии, геологии, палеонтологии, астробиологии и бактериальной палеонтологии Алексей Розанов.
На Землю падали не только метеориты, но и ледяные кометы. А в них могло сохраниться что угодно, говорит учёный.
"Мы установили ещё один важный момент. Во всех учебниках можно прочитать, что жизнь зародилась в океане и из него вышла на сушу. Так вот это совершенно не верно. Когда на Земле появилось достаточное количество воды, жизнь уже имела такой уровень организации, что никаких молний уже не требовалось", — в интервью argumenti.ru отметил Розанов.
По его словам, к моменту появления океанов, Земля уже была заселена амёбами и простейшими. А уже потом с космической пылью попали сюда и люди.
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