Политолог Селезнёв: в мире идёт технологическая война, и наука — это тыл СВО

Сейчас в мире идёт не только гонка за оружие и "физическое" противостояние стран, но и интеллектуальное за сферы влияния в научных кругах, заявил доктор политических наук, профессор, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнёв.

По словам политолога, научные и технологические открытия напрямую влияют на рынок, и, соответственно, на доход страны.

"Сейчас в мире идёт научно-технологическая война. Это война и за новое знание, и за влияние. Кто первый "добежит" и кто первый получит новую технологию, тот и обеспечит себе конкурентное преимущество, опередив других игроков лет на 10-15-20", — пояснил Селезнёв в беседе с argumenti.ru.

По словам политолога, полагаться на разработки дружественных стран неправильно, как и говорить о "друзьях в политике". Россия начала двигаться к технологическому суверенитету ускоренными темпами, так как ранее в этом не было необходимости.

"Построить самую мощную атомную подводную лодку или самый большой космический корабль — можем, а заниматься рутинным конвейерным производством часов, смартфонов, автомобилей — нет уж, увольте, нам это неинтересно!" — иронизирует эксперт.

Однако, несмотря на, казалось бы, неочевидную связь, в текущих реалиях именно наука — тыл спецоперации, резюмировал политолог.

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