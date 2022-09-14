Пекин согласовал строительство крупнейшей в мире установки, предназначенной для производства термоядерной энергии. Установка должна начать работу к 2028 году, о чём проинформировал глава проекта, инженер-физик Пэн Сяньцзюэ.
Эксперт пояснил, что благодаря этой установке станет первым мировым производителем термоядерной энергии в больших объёмах, а новый проект, который будет располагаться в городе Чэнду, станет значимым шагом к масштабному производству этого вида энергии для человечества.
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