В Китае появится самая большая установка для производства термоядерной энергии

Пекин согласовал строительство крупнейшей в мире установки, предназначенной для производства термоядерной энергии. Установка должна начать работу к 2028 году, о чём проинформировал глава проекта, инженер-физик Пэн Сяньцзюэ.

Эксперт пояснил, что благодаря этой установке станет первым мировым производителем термоядерной энергии в больших объёмах, а новый проект, который будет располагаться в городе Чэнду, станет значимым шагом к масштабному производству этого вида энергии для человечества.