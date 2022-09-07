В Оренбургской области археологи нашли памятник 15 века до нашей эры

В Адамовском районе Оренбургской области археологи обнаружили памятник андроновской культуры. Об этом рассказали местные журналисты.

"Изученное Андроновское поселение даёт нам право говорить, что уже в 15 веке до нашей эры на этой земле жили люди!" — подчеркнул эксперт Института археологии РАН Алексей Хаванский, слова которого приводит 56orb.ru.

По данным СМИ, российские учёные проанализируют найденные предметы. После этого их направят в музей, отметили в издании.