Интернет-омбудсмен: безопасно подключаться к общественному Wi-Fi при VPN-сервисе

Подключаться к общественной сети Wi-Fi в большинстве случаев опасно. Есть достаточно много случаев кражи паролей или получения несанкционированного доступа к информационным системам и файлам. Об этом рассказал Pravda.Ru интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Эксперт посоветовал использовать VPN-сервисы при подключении к Wi-Fi, для того, чтобы был зашифрованный канал, и всё не передавалось в открытом виде при подключении к общественным сетям.

По его словам, также неплохо было бы иметь какие-то мониторы сетевой активности на компьютере.

"Это антивирусы или net-барьеры, которые контролируют, кто и что передает по Wi-Fi-сети. В случае подозрительного сетевого трафика они его блокируют незамедлительно, пресекая попытки проникновения. При таком пользовании, я думаю, что достаточно безопасно будет подключаться к общественным сетям", — пояснил собеседник издания.

Специалист добавил, что при подключении к Сети в общественном месте, например, в кафе, нельзя точно узнать, кто сидит рядом с ноутбуком, и неизвестно, чем он занимается. А злоумышленник может спокойно мониторить всю открытую Сеть и все подключения, которые происходят в этой момент. То есть человек отдаёт мошенникам всю секретную информацию.

Вероятность столкнуться со злоумышленником в кафе или ресторане не так велика, однако она существует, и об этом не стоит забывать, заключил интернет-омбудсмен.