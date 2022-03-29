Аналитик Кусков предрёк России проблемы с интернетом из-за оборудования

В течение нескольких месяцев у россиян могут возникнуть проблемы с интернетом из-за оборудования, которое всё импортировалось из-за рубежа. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Он заметил в беседе с NEWS.ru, что в России импортозамещение в этой области сейчас полностью отсутствует. Однако средний абонент мобильной связи потребляет около 20 гигабайт интернет-трафика в месяц или даже меньше, если он не качает торренты.

По мнению Кускова, вспоминать про стационарные телефоны нам в любом случае не придётся, так как если проблемы и появятся, то не сейчас, а через несколько месяцев. Но к тому времени будут искать какие-то решения.

Напомним, накануне в Минцифры рекомендовали операторам мобильной связи исключить неограниченное потребление трафика, в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы.