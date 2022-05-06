Юристы Пригожина предложили законопроект по информационной безопасности

Россия приняла ряд мер для осуществления поддержки отечественных IT-специалистов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, государство освободило от уплаты налога на прибыль предприятия, работающие в IT-сегменте. Кроме того, специалистам этой области предоставили отсрочку от призыва на срочную службу и дали возможность брать льготную ипотеку.

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина ранее разработали проект федерального закона, который нацелен на защиту информационной безопасности. В рамках документа предлагается остановить отток IT-специалистов из страны в период массовых кибератак на государственные ресурсы и корпорации. Полный текст законопроекта опубликован в Telegram-канале юриста Евгения Пригожина Игоря Елисеева.

Таким образом, российские IT-специалисты будут вынуждены уведомлять ФСБ о выезде из страны не менее чем за один месяц до даты пересечения границы. При этом заключая контракт с организацией из недружественного государства, они также будут вынуждены уведомлять об этом ведомство.