Владимир Путин проведет специальную конференцию по Арктике и международному сотрудничеству.
Официальный Telegram-канал Кремля сообщил, что 13 апреля Путин проведет видеоконференцию, где поднимутся вопросы о международном сотрудничестве с целью исследований в Арктике, социально-экономического развития российских территорий Арктики и Северного морского пути.
Не менее важным пунктом совещания будет обсуждение необходимых мер по охране окружающей среды и климатические изменения в Арктической зоне.
Ранее российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами, в связи с "недружественными действиями" зарубежных коллег. Сотрудничество зарубежных организаций с российскими экологами, касательно арктических вопросов, теперь под угрозой.
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СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.