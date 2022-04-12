Путин проведет совещание о международном сотрудничестве в Арктике

Владимир Путин проведет специальную конференцию по Арктике и международному сотрудничеству.

Официальный Telegram-канал Кремля сообщил, что 13 апреля Путин проведет видеоконференцию, где поднимутся вопросы о международном сотрудничестве с целью исследований в Арктике, социально-экономического развития российских территорий Арктики и Северного морского пути.

Не менее важным пунктом совещания будет обсуждение необходимых мер по охране окружающей среды и климатические изменения в Арктической зоне.

Ранее российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами, в связи с "недружественными действиями" зарубежных коллег. Сотрудничество зарубежных организаций с российскими экологами, касательно арктических вопросов, теперь под угрозой.