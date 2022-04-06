Ссылки на официальный сайт Министерства обороны России и государственный портал закупок России исчезли из результатов поиска Google.
Пользователи, которые заходят в поисковую систему по запросу "официальный сайт Министерства обороны России", теперь видят ссылки на аккаунты министерства в социальных сетях, а также на статью в онлайн-энциклопедии" Википедия", посвященную Министерству обороны России.
Кроме того, результаты поиска Google содержат ссылки на новости, в которых упоминается Министерство обороны России.
Официальная страница государственного портала закупок России также больше не отображается в результатах поиска Google. Первым результатом соответствующего запроса "выдаётся" веб-сайт общего портала государственных закупок России, но не единая информационная система в сфере закупок России.
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