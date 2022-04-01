"Царьград" отдаст компенсацию от Google на нужды спецоперации РФ

Российское СМИ "Царьград" сообщило, что американская корпорация Google передала телеканалу один миллиард рублей в качестве выплаты неустойки по иску о восстановлении YouTube-канала. Как отметили журналисты, они отправят эту сумму на поддержку военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

"Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов", — предупредили представители "Царьграда", передаёт "Интерфакс".

Известно, что доступ к каналу "Царьград ТВ" ограничили на видеохостинге 28 июля 2020 года. Руководство Google объяснило данное решение санкциями против создателя СМИ Константина Малофеева.