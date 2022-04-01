Российское СМИ "Царьград" сообщило, что американская корпорация Google передала телеканалу один миллиард рублей в качестве выплаты неустойки по иску о восстановлении YouTube-канала. Как отметили журналисты, они отправят эту сумму на поддержку военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.
"Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов", — предупредили представители "Царьграда", передаёт "Интерфакс".
Известно, что доступ к каналу "Царьград ТВ" ограничили на видеохостинге 28 июля 2020 года. Руководство Google объяснило данное решение санкциями против создателя СМИ Константина Малофеева.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.