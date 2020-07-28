Названа причина блокировки канала "Царьград ТВ" на YouTube

В ночь на 28 февраля администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал "Царьград ТВ". Причина блокировки указывает на "закон о санкциях и нарушениях правил торговли".

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учётная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", — сообщили в Google.

Глава совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев входит в санкционный список с 2014 года в связи с событиями на юго-востоке Украины.