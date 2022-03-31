Пушков: YouTube встал на тропу открытой войны с Россией

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что YouTube встал на тропу открытой войны с Россией.

По его мнению, видеохостинг когда-нибудь перейдёт грань, после которой он не сможет работать на территории Российской Федерации.

Он также отметил, что YouTube "предался вакханалии" запретов на все новые российские информационные ресурсы. Пушков подчеркнул, что ресурс не только не отменил уже действующие блокировки, но и добавил к ним новые — против российских телеканалов.

Ранее Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, потребовала разобраться с ненавистью к русским на видеохостинге YouTube.