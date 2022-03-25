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Автор Владимир Васютченко

Клишас оценил шансы блокировки YouTube и Google в РФ

Мир

При принятии решения о блокировке YouTube в РФ необходимо учесть реакцию общественного мнения, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас оценил шансы блокировки YouTube и Google в РФ

"Если это решение и будет принимать соответствующий орган исполнительной власти, то, я думаю, что оно должно быть очень, очень хорошо взвешено с точки зрения реакции людей и общественного мнения", — заявил сенатор в интервью РБК.

Он отметил, что многие россияне "буквально живут" видеохостингом, используя его в развлекательных и образовательных целях. При этом их не интересуют политические вопросы.

"Кто-то обучающие программы смотрит, кто-то мультфильмы ищет, кто-то кулинарные какие-то истории там находит. Котики, собачки…", сказал Клишас.

По его мнению, видеохостинг является в первую очередь средством коммуникации. Сенатор затруднился сказать, будет ли заблокирован YouTube, но отметил, что в случае принятия такого решения оно будет тяжёлым.

"Думаю, что это очень тяжёлое решение. И, мне кажется, что для многих людей оно будет достаточно болезненным", — заявил Клишас.

Говоря о возможности блокировки Google в РФ, он не исключил такой возможности, отметив, что не считает такой шаг целесообразным. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что не обладает достаточным объёмом информации для того, чтобы с уверенностью оценить необходимость блокировки.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы андрей клишас
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