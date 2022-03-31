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Автор Мирослав Марков

Мизулина призвала решить проблему русофобии на YouTube

Общество

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, требует разобраться с ненавистью к русским на видеохостинге YouTube. Для решения этой проблемы она призвала Роскомнадзор на круглом столе форума "Новые реалии для пользователей соцсетей".

"Мы просим Роскомнадзор дать какие-то пояснения и принять меры в отношении YouTube. Это требует незамедлительного вмешательства", — заявила Мизулина.

По её словам, выписывать штрафы, пусть даже многомиллионные, как это происходило раньше — неэффективно. Ранее Мизулина подчеркнула, что закрытие российских каналов на Youtube привело к росту фальшивых новостей на платформе.

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Автор: Мирослав Марков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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