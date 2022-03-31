Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, требует разобраться с ненавистью к русским на видеохостинге YouTube. Для решения этой проблемы она призвала Роскомнадзор на круглом столе форума "Новые реалии для пользователей соцсетей".
"Мы просим Роскомнадзор дать какие-то пояснения и принять меры в отношении YouTube. Это требует незамедлительного вмешательства", — заявила Мизулина.
По её словам, выписывать штрафы, пусть даже многомиллионные, как это происходило раньше — неэффективно. Ранее Мизулина подчеркнула, что закрытие российских каналов на Youtube привело к росту фальшивых новостей на платформе.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.