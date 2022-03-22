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Автор Игорь Буккер

Нанесет ли космос в апреле удар по Земле

Наука

По Рунету гуляет распространенная со ссылкой на NASA информация, что 6 мая 2022 года Земля столкнется с астероидом 2009 JF1, который несет потенциальную опасность для жизни на нашей планете.

Нанесет ли космос в апреле удар по Земле

Сообщения о потенциально опасных астероидах появляются с регулярностью, даже превышающих количество заявлений о скором конце света. Как писала Pravda.Ru, астероид класса «Аполлон» приближался к «зеленой планете» последний раз в январе.  

Прежде всего астрофизики обратили внимание на преувеличенные размеры космического объекта. Астероид вовсе не тянет на масштабы пирамиды Хеопса. Далее: сроки столкновения подобных космических тел, которых насчитывают до пяти тысяч, отодвигаются на неопределенное, а вовсе не на ближайшее будущее.

Ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Казанского Федерального университета Юрий Нефедьев в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» сказал, что «с этим объектом уже запутали всё. Его даже маркируют все по-разному. Я хочу сказать следующее: точной, стопроцентной информации не существует. Но то, что такой объект в ближайшее время не упадет, – это практически однозначно. Поэтому все пока могут жить спокойно и не бояться угроз».

Вполне вероятно, массовый вброс статей с кричащими заголовками произошел не случайно. На этапе подготовки тизерной рекламы научно-фантастической комедии «Не смотрите наверх», одним из продюсеров которой был Леонардо Ди Каприо.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ на своем официальном сайте разместил информацию о том, что в апреле 2029 года на близкое расстояние к Земле приблизится астероид Апофис. Прогнозируется, что столкновение с этим гигантом также маловероятно.

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