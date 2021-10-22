Химики обнаружили соединение, которое «включается» от действия лазера

Ученые из СПбГУ вместе с исследователями из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН рассказали о новом органическом соединении, которое увеличивается под действием лазера. Об этом они рассказали argumenti. ru.

Отмечается, что соединение такого характера было получено учеными впервые. Так, эксперты пояснили, что под воздействием лазера часть молекулы вещества поворачивается и меняет форму — все это и провидит к увеличению биологических свойств.

У части веществ активность возрастает несильно, однако у другой половины зафиксирован рост 90-95% — это очень большой показатель. Ученые полагают, что открытие можно использовать в медицине. Например, оно вполне найдет применение в офтальмологии или в лечении болезни Альцгеймера.

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