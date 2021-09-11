Депутат против политического давления через гаджеты

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что россиянам следует отказаться от техники китайского бренда Xiaomi. По мнению парламентария, компания ущемляет права граждан России, не давая возможности активировать свои устройства на территории Крыма.

Свинцов подчеркнул, что россиянам необходимо отдавать предпочтение продукции фирм, которые не пытаются вмешиваться в суверенитет страны. А политику компании Xiaomi депутат назвал неправомерной.

"Такие компании должны понести наказание. Я уверен, что огромное число производителей по всему миру трезво оценивают нашу внутриполитическую ситуацию и те события, которые произошли в 2014 году. И никоим образом не ущемляют граждан нашей страны, где бы они ни находились", — заявил Свинцов в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Парламентарий также отметил, что государство принимает необходимые меры по созданию собственных программных продуктов и сервисов для россиян. Он напомнил о программе по замещению зарубежных аналогов — от смартфонов и планшетов до сверхмощных серверов.

Напомним, ранее на проблемы с использованием гаджетов Xiaomi жаловались жители Ирана, Сирии, КНДР, Кубы и Судана.

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