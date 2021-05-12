Xiaomi исключён из чёрного списка Пентагона

Производитель электроники Xiaomi Corp исключён из чёрного списка Министерства обороны США после решения окружного суда Вашингтона. Санкции к китайской корпорации были применены из-за "связи с оборонным сектором КНР".

Суд Вашингтона признал решение Пентагона "глубоко ошибочным". В США посчитали, что инвестиции Xiaomi в технологию 5G и сотрудничество корпорации с китайскими властями, не являются достаточным основанием для санкций.

"Стороны согласовали дальнейшие действия, которые позволят завершить судебный спор", — сообщает Bloomberg.

Акции Xiaomi на бирже Гонконга после новости о снятии санкций взлетели на 5,3%.

Ранее подобные ограничения были введены против другого производителя электроники Huawei. Компания потерпела из-за санкций убытки на миллиарды долларов.