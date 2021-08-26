Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало ещё одну вакцину от коронавирусной инфекции под названием "ЭпиВакКорона-Н".
В инструкции сообщается, что раствор следует вводить два раза с интервалом 14-21 день в дозировке 0,5 миллилитров в дельтовидную мышцу или в бедро.
Среди побочных эффектов после вакцинации отмечаются:
Ранее в России были зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинация производится препаратом "Спутник Лайт".
За границей самыми популярными вакцинами от COVID-19 являются препараты, произведённые биотехнологическими и фармацевтическими компаниями Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna. В Китае вакцинация делается препаратами BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
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