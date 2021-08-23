На выставке "Армия-2021" представили российский ответ Windows

Вице-премьеру Юрию Борисову показали российскую операционную систему "РЕД ОС". Презентация состоялась на выставке "Армия-2021".

Операционная система работает на стационарном персональном компьютере, оснащенном отечественным процессором "Байкал-М".

По словам сотрудника компании "Ред Софт", уже сейчас можно "замещать западные технологии в компаниях оборонно-промышленного комплекса".

На вопрос Борисова о полезности введенных квот на закупку российской продукции представитель "Ред Софт" ответил, что данная мера помогает компании.

"Ред Софт" является резидентом инновационного центра "Сколково". "РЕД ОС" — российская операционная система, основанная на ядре Linux. Она отличается "технологической независимостью и санкционной устойчивостью".

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