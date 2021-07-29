Российские учёные сделали из "сорняка-убийцы" лекарство

Молодые учёные из Алтайского университета смогли превратить ядовитый сорняк борщевик в лекарство от псориаза, хронического заболевания, которое поражает кожу и внутренние органы.

Команда изучала самый распространённый и терроризирующий людей и животных сорняк в России. По словам Виталия Царева, руководителя группы, листья и плоды борщевика Сосновского содержат эфирные масла, с помощью которых можно купировать кожные заболевания. Надо лишь выбрать самый эффективный способ извлечь масла из растения.

Специалисты из Псориаз-центра подтвердили, что эфирные масла борщевика имеют противовирусные и антимикробные свойства. При этом у возбудителей болезней не возникает привыкание.

Виталий Царев рассказал о задачах, которые решило исследование:

"Во-первых, мы получаем новое фармакологическое вещество, эффективное в борьбе с заболеваниями кожи, а во-вторых, его производство позволит ликвидировать неконтролируемые заросли сорняка, который опасен и для людей, и для сельского хозяйства".

Ранее москвич скончался от ожогов из-за борщевика. Мужчина лежал в больнице более месяца, но медики не смогли сохранить жизнь.

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