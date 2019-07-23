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Автор Диана Гаврилова

Лимоны и другие растения могут вызвать особый солнечный ожог

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Лето — время веселья на свежем воздухе. Но чтобы наслаждаться этим безопасно, люди должны прислушаться к некоторым общим советам. Отправляйтесь в помещение при первых признаках молнии, используйте солнцезащитный крем, если вы делали лимонад с лимонами, обязательно после этого помойте руки. Странный совет? В этой статье мы объясним, чем же опасны лимоны летом.

Лимоны производят химические вещества, которые наносят вред коже. При наличии солнечного света эти химические вещества могут привести к болезненным ожогам или сыпи. Каждый год многие люди — как дети, так и взрослые — страдаю от этого. Их ожоги иногда могут быть достаточно сильными, что даже покрываются пузырями.

Насколько сильный ожог будет зависеть от того, сколько сока попало на кожу и как долго было пребывание на солнце. 

Древние египтяне впервые описали этот особый тип солнечных ожогов более 3000 лет назад в папирусе Эберса. 

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Эти ожоги также имеют специальное название фитофотодерматит (FY-toh-der-muh-TY-tis). Это означает, что некоторые растительные вещества сделали кожу сверхчувствительной к солнечному свету. Тема попадает в новости очень часто. Особенно это актуально в связи с широким распространением борщевика.

Этот родственник моркови может вырасти до высоты 4,3 метра. И это растение производит тот же класс токсичных соединений, что и лимоны. Вот почему биологи, как правило, изучают борщевик в перчатках или защитных костюмах, чтобы избежать химикатов, которые могут вызвать ожоги (или, возможно, слепоту — хотя об этом пока не сообщалось).

Токсичными растительными химикатами являются псоралены. Химики также называют их фурокумаринами. Кожа поглощает эти химические вещества от 30 минут до двух часов. Дальнейшее воздействие солнечного ультрафиолетового излучения активирует эти химические вещества, вызывая двойной удар. Во-первых, эти химические вещества могут связываться с ДНК, а затем разрушать ее. Пораженные клетки кожи погибнут, оставив после себя ожог. Во-вторых, псоралены могут реагировать с кислородом с образованием свободных радикалов. Это тоже убивает клетки.

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Кухонный холодильник содержит множество растительных продуктов, богатых псораленами. Среди них: лимоны, лаймы, пастернак, укроп, сельдерей, петрушка, укроп и члены семейства шелковицы.

Употребление этих продуктов не вызывает проблем. Токсичность возникает, только если сок, сок или листья некоторых из этих растений касаются кожи.

Продукты, производящие псорален, не представляют опасности — до тех пор, пока вы очищаете кожу перед тем, как отправиться на солнце после взаимодействия с такими продуктами.

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Фото: mirzhenshiny. ru

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Темы ожог лимон борщевик
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Лимоны и другие растения могут вызвать особый солнечный ожог
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