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Насекомые переработали 6500 тонн органических отходов на заводе в Пензе

Наука » Технологии

Завод "Энтопротэк" в Пензенской области переработал в 2020 году 6500 тонн органических отходов с помощью насекомых. Это первое предприятие в России, на котором используется данная технология.

Насекомые переработали 6500 тонн органических отходов на заводе в Пензе

На заводы побыли специалисты Российского экологического оператора (РЭО).

"Уникальная технология использования насекомых при утилизации органических отходов рисует возможности широкого применения в будущем. Хотя уже сейчас предприятие показывает высокие результаты и имеет увеличивающийся спрос как на свои услуги, так и продукцию", — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В процессе переработки из отходов получается кормовой белок, удобрения, жир. Всё это можно возвращать в цепочку питания сельскохозяйственных животных и птиц, а также в качестве удобрения для растений, сообщает телеканал "360".

 

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