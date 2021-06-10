Новый способ мусоропереработки придумали учёные из Великобритании. В Эдинбургском университете создали модифицированную кишечную палочку, которая должна стать не врагом, а другом человека. Она не вызывает кишечные инфекции, а преобразует пластик в полезное вещество — ванилин.
Об изобретении подробно рассказывает pubs.rsc.org.
Сам процесс переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) включает несколько стадий. А итогом становится экологически безопасное сырьё. Его разработчики предлагают использовать в косметической промышленности.
Внедрение инновации позволит кардинально сократить объём бытовых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Из ПЭТ сегодня изготавливают:
используют его
Создатели полезной кишечной палочки заявили, что в опытных образцах почти 80% объёма пластика перешло в ванилин. Реакция не наносит вреда окружающей среде.
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